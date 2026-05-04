13:31 04.05.2026

Выставка о Волге в русском искусстве открыта в филиале Третьяковки в Самаре

© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Состояние потока. Волга в русском искусстве" в Самарском филиале Третьяковской галереи
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Третьяковская галерея представила выставку "Состояние потока. Волга в русском искусстве" в Самаре, собравшую 73 произведения 50 российских художников от начала XIX века до современности, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Третьяковская галерея в Самаре представляет выставку "Состояние потока. Волга в русском искусстве".
"Выставка показывает, как за последние двести лет менялись отношения человека и реки, и как они отражались в русском искусстве", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, экспозиция разделена на эпиграф и четыре раздела, каждому из которых соответствует исторический период: XIX век, переход от модерна к авангарду, советская эпоха и неофициальное искусство.
"В XIX веке художники и поэты прославили Волгу как символ России, а в XX инженеры и строители укротили в интересах человека. Сегодня художники вновь воспринимают реку как нечто живое. У нее есть биография, непростой характер и свои права", - подчеркнули в пресс-службе.
Так, посетители могут познакомиться с работами Исаака Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина, Алексея Боголюбова, Алексея Саврасова, Фёдора Васильева, Александра Савинова и других выдающихся мастеров живописи.
"У самарцев совершенно особенные отношения с рекой, с Волгой – в центре города мы её постоянно видим, ходим на пляж, плаваем на острова летом, зимой переходим по льду. Мы не могли обойти эту тему. Самарское искусство – старое и современное – в целом, тяготеет к созерцательности, к пейзажности", - рассказал директор Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.
В пресс-службе добавили, что к выставке подготовлено оригинальное музыкальное сопровождение, которое создали локальные музыканты, а также запланированы выпуск иллюстрированного каталога и просветительская программа.
Выставка будет доступна для посетителей до 27 сентября.
 
