В Германии выступили с дерзким требованием в отношении Калининграда

МОСКВА, 4 мая —РИА Новости. Бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених потребовал вывода российского ракетного вооружения из Калининградской области.
«
"Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда", — заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Он утверждает, что так Европа сможет вернуть себе доминирующую роль.
В понедельник посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил в интервью РИА Новости, что НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области.