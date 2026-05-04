Трамп пошутил, что может остаться в Белом доме еще на один срок

23:30 04.05.2026 (обновлено: 23:31 04.05.2026)
Трамп пошутил, что может задержаться в Белом доме после окончания срока

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что может задержаться в Белом доме после окончания своего срока.
Президент США в понедельник участвовал в мероприятии, посвященном поддержки бизнеса, и говорил об инициативах, направленных на это.
«
"Когда я покину офис, скажем, через восемь или девять лет, я смогу их использовать", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме под одобрительный смех собравшихся.
Нынешний, второй срок Трампа заканчивается в январе 2029 года. Закон запрещает ему баллотироваться в третий раз.
