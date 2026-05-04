Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Дональд Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли в случае атаки на военные корабли в Ормузском проливе.

« "Трамп сказал Fox News, что иранцы будут "стерты с лица земли", если атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода", — написал журналист телеканала в соцсети Х.

Осуществляемую Штатами блокаду Ирана он назвал "одним из величайших военных маневров в истории".

Ранее в понедельник иранская армия заявила о предупредительных выстрелах в сторону кораблей флота США , пытавшихся пройти через Ормузский пролив . Перед этим военные предупреждали, что будут расценивать это как нарушение перемирия.

Вашингтон заявление Тегерана опровергает. Ранее сегодня там утверждали, что пролив пересекли два торговых судна под флагом Соединенных Штатов. А накануне Дональд Трамп объявил о начале операции "Проект Свобода", поскольку страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные суда.

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.