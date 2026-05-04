Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли

20:09 04.05.2026 (обновлено: 23:20 04.05.2026)
Трамп: иранцы будут стерты с лица земли, если атакуют американские корабли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли в случае атаки на военные корабли в Ормузском проливе.
  • Иранская армия заявляла о предупредительных выстрелах в их сторону при попытке пройти через Ормузский пролив.
  • Президент США утверждал, что страны со всего мира попросили Штаты освободить заблокированные суда.
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Дональд Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли в случае атаки на военные корабли в Ормузском проливе.
"Трамп сказал Fox News, что иранцы будут "стерты с лица земли", если атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода", — написал журналист телеканала в соцсети Х.

Осуществляемую Штатами блокаду Ирана он назвал "одним из величайших военных маневров в истории".
Ранее в понедельник иранская армия заявила о предупредительных выстрелах в сторону кораблей флота США, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Перед этим военные предупреждали, что будут расценивать это как нарушение перемирия.
Вашингтон заявление Тегерана опровергает. Ранее сегодня там утверждали, что пролив пересекли два торговых судна под флагом Соединенных Штатов. А накануне Дональд Трамп объявил о начале операции "Проект Свобода", поскольку страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные суда.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
