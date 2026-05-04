09:07 04.05.2026
СМИ: в Европе опасаются усиления давления Трампа на НАТО и Европу

Politico: провал республиканцев на выборах может ухудшить подход Трампа к ЕС

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе опасаются, что Дональд Трамп может усилить давление на НАТО и Европу в случае слабых результатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США.
  • Существует риск еще более серьезного изменения позиции Вашингтона по отношению к НАТО из-за внутриполитической обстановки в США.
  • Трамп заявил о рассмотрении выхода США из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Европе опасаются, что в случае слабых результатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США американских лидер Дональд Трамп может усилить давление на НАТО и Европу и еще больше снизить поддержку Украины в преддверии следующих президентских выборов в США, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в европейской сфере обороны.
"Если республиканцы покажут слабые результаты на промежуточных выборах в ноябре, Трамп может попытаться отыграться, усилив давление на своих "объектах неприязни" - НАТО и Европе - и еще больше снизить поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году", - приводит издание слова чиновника.
Как отметил чиновник, "существует риск еще более серьезного поворота" в позиции Вашингтона по отношению к НАТО из-за внутриполитической обстановки в США.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Ранее Пентагон сообщил, что США выведут 5 тысяч военных из Германии в течение 6-12 месяцев.
