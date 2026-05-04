СМИ: в Европе опасаются усиления давления Трампа на НАТО и Европу

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Европе опасаются, что в случае слабых результатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США американских лидер Дональд Трамп может усилить давление на НАТО и Европу и еще больше снизить поддержку Украины в преддверии следующих президентских выборов в США, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в европейской сфере обороны.