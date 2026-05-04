Трамп пригрозил ответить силой, если операции "Свобода" попытаются помешать

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если гуманитарной операции по выводу судов из Ормузского пролива попытаются помешать, то США ответят силой.

"Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, с таким вмешательством, к сожалению, придется разбираться силой", - написал Трамп в соцсети Truth Social.