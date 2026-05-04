Трамп пригрозил ответить силой, если операции "Свобода" попытаются помешать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе.
- Трамп заявил, что если операции «Свобода» попытаются помешать, то США ответят силой.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если гуманитарной операции по выводу судов из Ормузского пролива попытаются помешать, то США ответят силой.
Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Он назвал операцию "гуманитарным жестом" от имени США и ближневосточных стран, "но в особенности страны Иран".
"Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, с таким вмешательством, к сожалению, придется разбираться силой", - написал Трамп в соцсети Truth Social.