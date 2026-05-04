16:27 04.05.2026

Вуз Танзании впервые присоединился к SputnikPro

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые провело модуль SputnikPro для студентов Университета Дар-эс-Салама из Танзании.
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков рассказал более 80 студентам о будущем журналистики, вызовах и перспективах, которые стоят перед отраслью, а также особенностях развития глобального медиаполя. Эксперт отметил, что ни социальные сети, ни искусственный интеллект не смогут заменить профессиональную журналистику, так как первые сталкиваются с ограничениями в сфере безопасности и верификации информации, вторые – с проблемами достоверности.
Глава департамента журналистики и массовых коммуникаций университета Дар-эс-Салама доктор Малима Захария поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество: "Нам было очень интересно услышать взгляд эксперта на происходящие в медиаотрасли изменения. Мы надеемся, что сегодняшняя лекция станет началом долгосрочного взаимодействия с командой SputnikPro".
Университет Дар-эс-Салама – ведущее государственное высшее учебное заведение Танзании, расположенное в Дар-эс-Саламе. Департамент журналистики и массовых коммуникаций университета готовят специалистов в области медиа, связей с общественностью и цифровых коммуникаций, являясь одними из наиболее авторитетных в стране.
 
Дар-эс-СаламТанзанияSputnik
 
 
