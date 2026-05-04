ВСУ потеряли более 35 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 35 военных за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.