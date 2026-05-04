Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Судья Зия Фаруки извинился перед Коулом Алленом, обвиняемым в попытке покушения на Трампа, за суровые условия содержания в тюрьме.

Фаруки выразил обеспокоенность нарушением прав Аллена, включая отказ в выдаче Библии, ограничение встреч с адвокатами и содержание в камере без окон.

Судья потребовал от департамента исполнения наказаний предоставить отчет о том, где и в каких условиях будет содержаться подозреваемый.

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Судья принес извинения Коулу Аллену, обвиняемому в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, за суровые условия содержания в тюрьме, где тот был помещен в одиночную камеру без окон в рамках протокола по предотвращению самоубийств, передает журналист телеканала Fox News Майк Эмануэль.

"Cудья Зия Фаруки извинился перед подозреваемым Коулом Алленом за обращение, с которым тот столкнулся за время пребывания за решеткой, в частности за то, что департамент исполнения наказаний поместил его под режим наблюдения за склонными к самоубийству", - сообщил журналист по итогам очередного судебного заседания по делу.

По словам журналиста, под конец заседания судья выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав Аллена, отметив, что тому отказывали в выдаче Библии и ограничивали встречи с адвокатами. Кроме того, подозреваемого содержали в закрытой камере без окон и лишали возможности выходить на ежедневные прогулки.

В то же самое время, сторона обвинения объяснила необходимость такого спецрежима заявлениями самого фигуранта. По их словам, в ночь нападения на ужин ассоциации корреспондентов Белого дома Аллен сказал агентам ФБР , что "не рассчитывал выжить" во время своей поездки в Вашингтон для совершения покушения на Трампа , отметил Эмануэль.

В итоге судья потребовал от департамента исполнения наказаний США до завтрашнего утра предоставить четкий отчет о том, где и в каких условиях будет содержаться подозреваемый. Свои требования он обосновал глубокой тревогой за соблюдение конституционных прав Аллена, передает журналист.

В субботу защита Аллена обратилась к суду с просьбой отменить назначенное на утро 4 мая заседание, мотивируя это тем, что условия его содержания в камере для лиц с суицидальным риском делают невозможным полноценное участие в процессе.