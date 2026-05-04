На московскую библиотеку составили протокол о пропаганде ЛГБТ*

- На центральную универсальную библиотеку имени Некрасова в Москве составили протокол о пропаганде ЛГБТ-отношений*.
- Протокол зарегистрирован Басманным судом Москвы 4 мая, дата рассмотрения пока не назначена.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении центральной универсальной библиотеки имени Некрасова за пропаганду ЛГБТ-отношений*, говорится в электронной картотеке судебных дел Москвы.
В ней указано, что протокол составлен в отношении ГБУК города Москвы "Центральная универсальная библиотека имени Н.А. Некрасова", он зарегистрирован Басманным судом столицы 4 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
