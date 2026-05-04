Суд арестовал акции "Русагро" по иску Генпрокуратуры к Мошковичу

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 миллионов акций "Русагро" в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры об изъятии активов основателя холдинга Вадима Мошковича, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Наложить обеспечительные меры на 469 702 161 (четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот две тысячи сто шестьдесят одну) штук обыкновенных акций (… номинал 2,5 руб.) ПАО "Группа "Русагро"… зарегистрированных за Мошковичем Вадимом Николаевичем", - следует из документов.
В понедельник суд провёл беседу по иску в закрытом режиме.
Мошкович и Басов находятся в СИЗО по делу о мошенничестве, ущерб по которому оценивается в 86 миллиардов рублей.
Как заявил РИА Новости адвокат Басова Дмитрий Кравченко, прокуратура заявила в суде о том, что обоим предпринимателям в СИЗО переданы материалы по иску утром в понедельник, при этом суда отказал в удовлетворении ходатайства об их участии в заседании по видеосвязи.
Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Оба дела объединены в одно производство.
Основные слушания по антикоррупционному иску начнутся 5 мая.