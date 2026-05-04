Суд утвердил решение об изъятии активов экс-депутата Госдумы Гайсина
11:13 04.05.2026
Суд утвердил решение об изъятии активов экс-депутата Госдумы Гайсина

© РИА Новости / Илья Питалев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свердловский областной суд утвердил решение об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, стоимость которых превышает миллиард рублей.
  • Активы были получены в результате незаконного участия Гайсина в управлении хозяйствующими субъектами в 1996–2000 годах.
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Гайсина к 14 годам колонии по делу о растрате на сумму свыше 385 миллионов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд утвердил решение об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, стоимость которых превышает миллиард рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее надзорный орган информировал, что Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля обратил в доход государства 100% долей организаций Гайсина, владеющих более 300 земельными участками, стоимость активов которых составляла свыше 1 миллиарда рублей.
По данным ведомства, в 1996-2000 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес. Формирование активов обществ с ограниченной ответственностью "Корона Тэхет" и "Индра-М" происходило за счет имущества юрлиц, ранее обращенных по антикоррупционным искам Генпрокуратуры в доход государства, отмечала прокуратура.
По данным пресс-службы, ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его. "Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга. Судебный акт вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 апреля приговорил экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора свердловского завода "Исеть" Гайсина к 14 годам колонии по делу о растрате на сумму свыше 385 миллионов рублей. По версии следствия, несколько лет он выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа.
