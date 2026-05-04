Суд утвердил решение об изъятии активов экс-депутата Госдумы Гайсина

Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 апреля приговорил экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора свердловского завода "Исеть" Гайсина к 14 годам колонии по делу о растрате на сумму свыше 385 миллионов рублей. По версии следствия, несколько лет он выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа.