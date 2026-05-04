Суд приостановил работу пищеблока в детсаду на Урале после вспышки инфекции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд на 30 дней приостановил работу пищеблока детсада №8 в поселке Большой Исток после вспышки кишечной инфекции у воспитанников.
- У одного из заболевших детей подтвердили ротавирусный энтерит.
- В пищеблоке нашли проросшую морковь, свеклу с плесенью, овощи без маркировки, также выявлены нарушения в вакцинации сотрудников.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области на 30 дней приостановил работу пищеблока детсада №8 в поселке Большой Исток после вспышки кишечной инфекции у воспитанников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Роспотребнадзор региона 30 апреля информировал о проведении эпидрасследования случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией в школе №30 и детском саду №8 в поселке Большой Исток. Было установлено, что вода из скважины, снабжающей поселок, не соответствует нормативам.
По данным прокуратуры региона, о симптомах кишечной инфекции сообщили не менее 17 детей и восемь взрослых сотрудников образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
К административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы судов в понедельник, привлечено юридическое лицо — школа № 30, к которой структурно приписан детский сад.
"Учитывая, что допущенные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, суд применил наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица – а именно, работы пищеблока детского сада №8 "Колосок", расположенного в поселке Большой Исток – на срок 30 суток", – сказано в сообщении.
Экстренные извещения о симптомах отравления детей, отметили в пресс-службе, стали поступать с 21 апреля, у одного из маленьких пациентов был лабораторно подтвержден ротавирусный энтерит.
По итогам проверки регионального управления Роспотребнадзора, пояснила пресс-служба, были выявлены нарушения санитарных правил: в том числе в пищеблоке детсада обнаружены проросшая морковь, свекла с плесенью, овощи хранились без маркировки производителя, нарушена организация питьевого режима. Кроме того, обнаружены нарушения в вакцинации сотрудников детсада.