Суд приостановил работу пищеблока в детсаду на Урале после вспышки инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области на 30 дней приостановил работу пищеблока детсада №8 в поселке Большой Исток после вспышки кишечной инфекции у воспитанников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Роспотребнадзор региона 30 апреля информировал о проведении эпидрасследования случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией в школе №30 и детском саду №8 в поселке Большой Исток. Было установлено, что вода из скважины, снабжающей поселок, не соответствует нормативам.

По данным прокуратуры региона, о симптомах кишечной инфекции сообщили не менее 17 детей и восемь взрослых сотрудников образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

К административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы судов в понедельник, привлечено юридическое лицо — школа № 30, к которой структурно приписан детский сад.

"Учитывая, что допущенные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, суд применил наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица – а именно, работы пищеблока детского сада №8 "Колосок", расположенного в поселке Большой Исток – на срок 30 суток", – сказано в сообщении.

Экстренные извещения о симптомах отравления детей, отметили в пресс-службе, стали поступать с 21 апреля, у одного из маленьких пациентов был лабораторно подтвержден ротавирусный энтерит.