Рейтинг@Mail.ru
Суд приостановил работу пищеблока в детсаду на Урале после вспышки инфекции - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 04.05.2026
Суд приостановил работу пищеблока в детсаду на Урале после вспышки инфекции

Суд приостановил работу детсада на Урале после вспышки кишечной инфекции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на 30 дней приостановил работу пищеблока детсада №8 в поселке Большой Исток после вспышки кишечной инфекции у воспитанников.
  • У одного из заболевших детей подтвердили ротавирусный энтерит.
  • В пищеблоке нашли проросшую морковь, свеклу с плесенью, овощи без маркировки, также выявлены нарушения в вакцинации сотрудников.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области на 30 дней приостановил работу пищеблока детсада №8 в поселке Большой Исток после вспышки кишечной инфекции у воспитанников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Роспотребнадзор региона 30 апреля информировал о проведении эпидрасследования случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией в школе №30 и детском саду №8 в поселке Большой Исток. Было установлено, что вода из скважины, снабжающей поселок, не соответствует нормативам.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Екатеринбурге восемь школьников заболели острой кишечной инфекцией
1 октября 2025, 17:52
По данным прокуратуры региона, о симптомах кишечной инфекции сообщили не менее 17 детей и восемь взрослых сотрудников образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
К административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы судов в понедельник, привлечено юридическое лицо — школа № 30, к которой структурно приписан детский сад.
"Учитывая, что допущенные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, суд применил наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица – а именно, работы пищеблока детского сада №8 "Колосок", расположенного в поселке Большой Исток – на срок 30 суток", – сказано в сообщении.
Экстренные извещения о симптомах отравления детей, отметили в пресс-службе, стали поступать с 21 апреля, у одного из маленьких пациентов был лабораторно подтвержден ротавирусный энтерит.
По итогам проверки регионального управления Роспотребнадзора, пояснила пресс-служба, были выявлены нарушения санитарных правил: в том числе в пищеблоке детсада обнаружены проросшая морковь, свекла с плесенью, овощи хранились без маркировки производителя, нарушена организация питьевого режима. Кроме того, обнаружены нарушения в вакцинации сотрудников детсада.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Одинцово у 38 воспитанников детсада подтвердили острую кишечную инфекцию
20 апреля, 12:08
 
ПроисшествияСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала