Число пострадавших при стрельбе в Оклахоме выросло до десяти

Состояние раненых остается неизвестным, возможные подозреваемые не задержаны.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Оклахоме возросло до 10, сообщила местная телестанция KWTV-DT, входящая в состав телеканала Число пострадавших в результате стрельбы в Оклахоме возросло до 10, сообщила местная телестанция KWTV-DT, входящая в состав телеканала CBS , со ссылкой на полицию.

Ранее телестанция сообщала, что полиция прибыла на вызов о стрельбе и обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями в автомобиле у озера Аркадия.

"Десять человек госпитализированы, однако состояние жертв на данный момент остается неизвестным", - говорится в публикации.