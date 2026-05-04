08:21 04.05.2026
Число пострадавших при стрельбе в Оклахоме выросло до десяти

Сотрудники полиции в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при стрельбе в Оклахоме возросло до десяти.
  • Состояние раненых остается неизвестным, возможные подозреваемые не задержаны.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Оклахоме возросло до 10, сообщила местная телестанция KWTV-DT, входящая в состав телеканала CBS, со ссылкой на полицию.
Ранее телестанция сообщала, что полиция прибыла на вызов о стрельбе и обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями в автомобиле у озера Аркадия.
"Десять человек госпитализированы, однако состояние жертв на данный момент остается неизвестным", - говорится в публикации.
По данным телестанции, возможные подозреваемые не задержаны. Официальные лица заявляют, что угрозы для окружающих нет.
