СМИ: США могут ввести правительственный надзор за новыми ИИ-моделями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство США рассматривает возможность установления надзора за новыми моделями ИИ.
- Обсуждается создание рабочей группы по ИИ, которая объединит руководителей технологических компаний и государственных представителей для изучения потенциальных форматов надзора.
- Белый дом стремится избежать негативных последствий использования мощных ИИ-моделей и рассматривает варианты применения возможностей ИИ для нужд Пентагона и разведывательных агентств.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство США рассматривает возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и осведомленные о ходе обсуждений источники.
"Администрация (президента США Дональда Трампа - ред.) обсуждает указ для создания рабочей группы по искусственному интеллекту, которая объединит руководителей технологических компаний и государственных представителей для изучения потенциальных форматов надзора. В числе возможных планов - формальный процесс государственной проверки новых моделей искусственного интеллекта", - пишет издание.
В сообщении New York Times со ссылкой на работников администрации президента и технологических компаний подчеркивается, что сейчас разрабатывается несколько подходов к введению государственного надзора за индустрией ИИ, процесс оценки проектов может быть схожим с тем, что применяется в Британии.
Издание со ссылкой на источники подтверждает, что сейчас Белый дом стремится избежать негативных последствий использования мощных ИИ-моделей, таких как, например, недавно выпущенный Anthropic Claude Mythos. В этой связи отмечается, что ряд чиновников настаивают на создании системы проверки, которая давала бы правительству первоочередной доступ к ИИ-моделям, но не блокировала бы их выпуск. Правительство рассматривает варианты применения возможностей ИИ для нужд Пентагона и разведывательных агентств, пишет газета.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом запросил у технологических компаний и компаний в сфере кибербезопасности данные о том, как защититься от цифровых атак, которые могут стать возможны из-за передовых моделей искусственного интеллекта.
