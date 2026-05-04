Около Белого дома в ходе инцидента со стрельбой ранили человека

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ранили человека в ходе инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в результате чего на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности, сообщила секретная служба США.

"Сотрудники cекретной службы США находятся на месте происшествия в связи со стрельбой с участием офицера на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне . Один человек получил огнестрельное ранение в результате действий сотрудников правоохранительных органов", - говорится в официальном заявлении секретной службы.

В секретной службе при этом добавили, что данных о состоянии раненого к настоящему моменту нет.

Инцидент зафиксирован примерно в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход, о чем ранее сообщили находившиеся на территории комплекса журналисты.