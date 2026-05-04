Около Белого дома в ходе инцидента со стрельбой ранили человека

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ранили человека в ходе инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в результате чего на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности, сообщила секретная служба США.
"Сотрудники cекретной службы США находятся на месте происшествия в связи со стрельбой с участием офицера на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне. Один человек получил огнестрельное ранение в результате действий сотрудников правоохранительных органов", - говорится в официальном заявлении секретной службы.
В секретной службе при этом добавили, что данных о состоянии раненого к настоящему моменту нет.
Инцидент зафиксирован примерно в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход, о чем ранее сообщили находившиеся на территории комплекса журналисты.
Данный инцидент произошел после другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также была открыта стрельба. Трамп тогда впервые за оба своих президентских срока решил посетить это мероприятие. Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.