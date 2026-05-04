Белый дом перевели на повышенный режим безопасности из-за стрельбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Комплекс Белого дома переводили на повышенный режим безопасности из-за сообщений о стрельбе неподалеку.

Инцидент произошел в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США.

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, ранив одного человека.

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Комплекс Белого дома на короткое время переводили на повышенный режим безопасности из-за сообщений о стрельбе неподалеку, сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер.

"Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда", — написал он в соцсети X

Позднее этот же журналист сообщил, что режим тревоги сняли. По сообщениям других представителей прессы, стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, примерно в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США . После этого территорию немедленно закрыли на вход и выход.

Как заявили в Секретной службе Соединенных Штатов, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь.

В результате стрельбы, как уточнил позднее замглавы Секретной службы Мэтью Куинн, пострадал случайный прохожий-подросток, в которого попал подозреваемый. Он получил ранения, не угрожающие жизни, и отправлен в больницу.

Это произошло на фоне другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также открыли стрельбу. Трамп тогда решил посетить это мероприятие впервые за оба президентских срока.