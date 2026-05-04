23:34 04.05.2026 (обновлено: 00:51 05.05.2026)
Белый дом перевели на повышенный режим безопасности из-за стрельбы

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комплекс Белого дома переводили на повышенный режим безопасности из-за сообщений о стрельбе неподалеку.
  • Инцидент произошел в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США.
  • Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, ранив одного человека.
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Комплекс Белого дома на короткое время переводили на повышенный режим безопасности из-за сообщений о стрельбе неподалеку, сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер.
"Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда", — написал он в соцсети X.
Позднее этот же журналист сообщил, что режим тревоги сняли. По сообщениям других представителей прессы, стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, примерно в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США. После этого территорию немедленно закрыли на вход и выход.
Как заявили в Секретной службе Соединенных Штатов, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь.
В результате стрельбы, как уточнил позднее замглавы Секретной службы Мэтью Куинн, пострадал случайный прохожий-подросток, в которого попал подозреваемый. Он получил ранения, не угрожающие жизни, и отправлен в больницу.
Это произошло на фоне другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также открыли стрельбу. Трамп тогда решил посетить это мероприятие впервые за оба президентских срока.
Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. До этого Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции. По данным СМИ, перед попыткой нападения он отправил родственникам письмо, в котором выразил намерение атаковать чиновников администрации. Сам Трамп заявил, что у стрелка было "много проблем в жизни" и он якобы выступал против христианства.
