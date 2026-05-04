Иран стал проявлять больше гибкости в переговорах, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что Иран стал проявлять больше гибкости в переговорах.
- Он отметил, что ИРИ демонстрирует гибкость из-за продолжающегося давления со стороны США.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран стал проявлять больше гибкости в переговорах, сообщил после интервью с американским лидером телеканал Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.