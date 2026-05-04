Белый дом показал Трампа в образе Мандалорца из "Звездных войн"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца из одноимённого сериала к 4 мая, который считается неофициальным днем кинематографической саги "Звездные войны".
Фанаты празднуют день "Звездных войн" именно 4 мая, поскольку эта дата, произнесенная на английском языке, созвучна словам из широко известной цитаты из кинофраншизы "Да пребудет с тобой Сила" ("May the force be with you" и "May the 4th (fourth) be with you").
"В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь", - гласит подпись к изображению.
Сам Трамп там в костюме Мандалорца со снятым шлемом в одной руке и флагом США в другой. Он смотрит навстречу снежным хлопьям, которые летят ему в лицо. Позади Трампа размытый диск солнца, а у него на поясе – сумка с Грогу. Это персонаж, который получил прозвище "Малыш Йода", так как принадлежит к той же расе, что и известный магистр-джедай из первых фильмов Джорджа Лукаса.
Между тем в сериале "Мандалорец" объясняется, что настоящий последователь этого учения никогда в жизни не должен снимать свой шлем на людях.
Пользователи соцсети Х бурно отреагировали на публикацию Белого дома, который поставил картинку с изображением президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца. Они предложили свои версии коллажей и изображений, сгенерированных с помощью ИИ.
Среди них такие, как то же самое изображение, только из сумки на боку Трампа выглядывает госсекретарь США Марко Рубио. Другое повторяет плакат фильма "Звездные войны", но там Трамп в образе Люка Скайуокера со световым мечом, его супруга Меланья в образе принцессы Леи, а вице-президент Джей Ди Вэнс - в образе капитана Соло с бластером.
Критики Трампа изобразили его в виде отрицательных персонажей "Звездных войн".
В 2025 году Трамп также отметился в этот день. Он был изображен в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов. При этом в руке у него был красный световой меч, который в фильме традиционно принадлежит ситхам – адептам Темной стороны Силы.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов и сериалов.
