Белый дом показал Трампа в образе Мандалорца из "Звездных войн"

Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Мандалорца из одноименного сериала к 4 мая, которое считается неофициальным днем "Звездных войн".

Пользователи соцсети Х предложили свои версии коллажей и изображений, сгенерированных с помощью ИИ, включая изображения Трампа в образах различных персонажей "Звездных войн".

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца из одноимённого сериала к 4 мая, который считается неофициальным днем кинематографической саги "Звездные войны".

Фанаты празднуют день "Звездных войн" именно 4 мая, поскольку эта дата, произнесенная на английском языке, созвучна словам из широко известной цитаты из кинофраншизы "Да пребудет с тобой Сила" ("May the force be with you" и "May the 4th (fourth) be with you").

"В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь", - гласит подпись к изображению.

Сам Трамп там в костюме Мандалорца со снятым шлемом в одной руке и флагом США в другой. Он смотрит навстречу снежным хлопьям, которые летят ему в лицо. Позади Трампа размытый диск солнца, а у него на поясе – сумка с Грогу. Это персонаж, который получил прозвище "Малыш Йода", так как принадлежит к той же расе, что и известный магистр-джедай из первых фильмов Джорджа Лукаса

Между тем в сериале "Мандалорец" объясняется, что настоящий последователь этого учения никогда в жизни не должен снимать свой шлем на людях.

Пользователи соцсети Х бурно отреагировали на публикацию Белого дома, который поставил картинку с изображением президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца. Они предложили свои версии коллажей и изображений, сгенерированных с помощью ИИ.

Среди них такие, как то же самое изображение, только из сумки на боку Трампа выглядывает госсекретарь США Марко Рубио . Другое повторяет плакат фильма "Звездные войны", но там Трамп в образе Люка Скайуокера со световым мечом, его супруга Меланья в образе принцессы Леи, а вице-президент Джей Ди Вэнс - в образе капитана Соло с бластером.

Критики Трампа изобразили его в виде отрицательных персонажей "Звездных войн".

В 2025 году Трамп также отметился в этот день. Он был изображен в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов. При этом в руке у него был красный световой меч, который в фильме традиционно принадлежит ситхам – адептам Темной стороны Силы.