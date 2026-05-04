Соратник Трампа Джулиани находится в критическом состоянии

- Соратник Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани находится в больнице в критическом состоянии.
- У него диагностировали пневмонию.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани находится в больнице в критическом состоянии с пневмонией, сообщил в понедельник его друг и партнер по бизнесу Том фон Эссен.
"У Руди был сложный уикэнд. У него пневмония", - сказал фон Эссен газете New York Post.
В этой связи он назвал понедельник важным днем.
Ранее официальный представитель 81-летнего Джулиани Тед Гудман сообщил, что тот находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
Фон Эссен подтвердил, что сейчас состояние бывшего мэра Нью-Йорка остается стабильным.
