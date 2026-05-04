Соратник Трампа Джулиани находится в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани находится в больнице в критическом состоянии с пневмонией, сообщил в понедельник его друг и партнер по бизнесу Том фон Эссен.