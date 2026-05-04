В США вооруженный мужчина удерживал в заложниках женщину девять часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженный мужчина удерживал женщину в заложниках девять часов в калифорнийском Беверли-Хиллз.
- Подозреваемый был в розыске по подозрению в попытке убийства помощника шерифа.
- После конфронтации с полицией мужчину задержали, а заложницу освободили.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживал в заложниках женщину девять часов в машине-пикапе в калифорнийском городе Беверли-Хиллз, сообщает газета California Post со ссылкой на полицейский департамент города.
"Вооруженный мужчина был задержан в результате девяти часов конфронтации с полицейскими после того, как он предположительно удерживал в заложниках женщину в престижном районе Беверли-Хиллз", - говорится в публикации издания.
По данным издания, мужчина был в розыске по подозрению в попытке убийства помощника шерифа. Газета отмечает со ссылкой на департамент полиции, что подозреваемый попытался задавить полицейского утром в воскресенье. Сотрудники полиции преследовали американца после того, как устройства считывания автомобильных номеров обнаружили его пикап днем.
Как добавляет California Post со ссылкой на полицию, позднее вооруженный мужчина забаррикадировался в машине с женщиной в районе бульвара Роберстон. После конфронтации с полицией его задержали, а заложницу освободили.
"Пока неизвестно, какой был характер отношений между подозреваемым и заложницей", - указывает газета.
