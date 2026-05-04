В США вооруженный мужчина удерживал в заложниках женщину девять часов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживал в заложниках женщину девять часов в машине-пикапе в калифорнийском городе Беверли-Хиллз, сообщает газета Вооруженный мужчина удерживал в заложниках женщину девять часов в машине-пикапе в калифорнийском городе Беверли-Хиллз, сообщает газета California Post со ссылкой на полицейский департамент города.

"Вооруженный мужчина был задержан в результате девяти часов конфронтации с полицейскими после того, как он предположительно удерживал в заложниках женщину в престижном районе Беверли-Хиллз", - говорится в публикации издания.

По данным издания, мужчина был в розыске по подозрению в попытке убийства помощника шерифа. Газета отмечает со ссылкой на департамент полиции, что подозреваемый попытался задавить полицейского утром в воскресенье. Сотрудники полиции преследовали американца после того, как устройства считывания автомобильных номеров обнаружили его пикап днем.

Как добавляет California Post со ссылкой на полицию, позднее вооруженный мужчина забаррикадировался в машине с женщиной в районе бульвара Роберстон. После конфронтации с полицией его задержали, а заложницу освободили.