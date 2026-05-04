Иран опроверг информацию США о проходе судов через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опроверг информацию США о проходе за последние несколько часов торговых судов через Ормузский пролив.

Корпус стражей также отметил, что судоходство через Ормуз, не соответствующее правилам иранской стороны, будет остановлено силой.