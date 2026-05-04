17:50 04.05.2026
Иран опроверг информацию США о проходе судов через Ормузский пролив

© РИА Новости / Антон Быстров
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР опроверг информацию США о проходе торговых судов через Ормузский пролив.
  • В Иране заявили, что утверждения американских официальных лиц безосновательны и являются чистой неправдой.
  • Корпус стражей исламской революции отметил, что судоходство через Ормузский пролив, не соответствующее правилам иранской стороны, будет остановлено силой.
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опроверг информацию США о проходе за последние несколько часов торговых судов через Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник заявило, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства.
"Никакие торговые суда и танкеры в течение последних нескольких часов не проходили через Ормузский пролив. Утверждения американских официальных лиц безосновательны и являются чистой неправдой", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Корпус стражей также отметил, что судоходство через Ормуз, не соответствующее правилам иранской стороны, будет остановлено силой.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал начало в понедельник операции "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Как сообщало центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
