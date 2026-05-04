"Проект Свобода" даст повод США возобновить войну с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Портал Портал Axios со ссылкой на источник, близкий к президенту США Дональду Трампу, утверждает, что попытка американских военных провести через Ормузский пролив скопившиеся по обе его стороны суда в случае неудачи позволит США использовать это как повод для возобновления боевых действий.

Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

"Если иранцы что-то сделают, то это они будут плохими парнями, а у нас будет основание для того, чтобы действовать", - сказал собеседник портала.

По его мнению, операция "Проект Свобода" - это "начало процесса, который может привести к столкновению с иранцами".

Axios утверждает, что Трампу надоела ситуация, в которой с Ираном "нет ни сделки, ни войны".

"Президент хочет действий. Он не хочет сидеть на месте. Он хочет давления. Он хочет сделку", - так описал позицию Трампа некий высокопоставленный чиновник, слова которого приводит портал.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник заявило, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства.