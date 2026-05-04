МИД Ирана предупредил США о последствиях операции в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. США рискуют не выбраться из "болота", в котором они увязнут, проводя операцию в Ормузском проливе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
"Очевидно, что мир не верит в то, что США, повторяя свои прежние ошибки, смогут выбраться из этого фиктивного болота, которое привело к проблемам для региона, США и всего мира. США стоит усвоить урок, что они не могут общаться с иранским народом языком угроз", - сказал Багаи в ходе брифинга.
