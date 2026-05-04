В США 20 тысяч дальнобойщиков отстранили от работы из-за незнания языка - РИА Новости, 04.05.2026
11:22 04.05.2026 (обновлено: 11:35 04.05.2026)
В США 20 тысяч дальнобойщиков отстранили от работы из-за незнания английского

© AP Photo / Jae C. Hong — Грузовые машины на дороге в США
Грузовые машины на дороге в США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США 20 тысяч дальнобойщиков отстранили от работы за недостаточное знание английского языка.
  • Министерство транспорта также аннулировало порядка 28 тысяч незаконно выданных водительских удостоверений.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Двадцать тысяч водителей грузовиков отстранили в США от работы за недостаточное знание английского языка в рамках кампании по борьбе с нелегальными мигрантами в индустрии грузоперевозок, заявил министр транспорта Шон Даффи.
В конце августа 2025 года министр объявил, что власти США запретят управление грузовиками без знания английского языка. По его мнению, водители обязаны уметь общаться с сотрудниками правоохранительных органов и объяснять, что находится внутри автомобиля.
"Двадцать тысяч дальнобойщиков отстранены от работы за несоответствие требованиям по знанию английского языка. Дальше будет больше", - написал Даффи на своей странице в Х.
Он также отметил, что министерство транспорта аннулировало порядка 28 тысяч незаконно выданных водительских удостоверений.
