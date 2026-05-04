СМИ: операция США не предполагает обязательного сопровождения судов

05:50 04.05.2026 (обновлено: 08:06 04.05.2026)
Axios: операция США в Ормузе не предполагает обязательного сопровождения судов

© REUTERS / Stringer — Корабли и лодки в Ормузском проливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анонсированная США операция "Свобода" в Ормузском проливе не предполагает сопровождения коммерческих судов, сообщил Axios.
  • Американская флотилия будет находиться "в непосредственной близости" на случай "атак" со стороны иранских военных.
  • Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Анонсированная США операция в Ормузском проливе не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов, сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.
"Новая инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США", — говорится в публикации.
По данным СМИ, американская флотилия будет находиться "в непосредственной близости" на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Операцию "Свобода" Дональд Трамп анонсировал накануне. По его утверждению, страны со всего мира якобы попросили Вашингтон освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе. Как уточнило Центральное командование ВС США, в рамках инициативы задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим прохода судов станет нарушением перемирия.
По данным агентства Bloomberg, судоходство в Ормузском проливе практически прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможного возобновления ударов по исламской республике.
