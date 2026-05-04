Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске. Архивное фото

Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске

США вложат $7 миллиардов в расширение авиабазы на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-воздушные силы США запрашивают почти 7 миллиардов долларов на строительство кластера истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Первый транш в размере 2,066 миллиарда долларов планируется выделить в 2027 финансовом году.

Строительство планируется начать в декабре 2027 года и завершить к декабрю 2035 года.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы США запрашивают почти 7 миллиардов долларов на строительство кластера истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

Эта база входит в состав Тихоокеанского командования ВВС и считается одним из ключевых узлов американского военного присутствия в регионе.

Проект, получивший название Fighter Town Recapitalization ("Обновление города истребителей"), предполагает выделение первого транша в размере 2,066 миллиарда долларов в 2027 финансовом году, выяснило агентство.

По данным Пентагона , нынешняя инфраструктура базы не справляется с возросшей нагрузкой на истребительную авиацию. В рамках проекта планируется возвести новые ангары для технического обслуживания, комплекс для хранения обычных боеприпасов, а также общежитие на 320 военнослужащих, следует из документов.