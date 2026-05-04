США вложат $7 миллиардов в расширение авиабазы на Аляске
04:18 04.05.2026
США вложат $7 миллиардов в расширение авиабазы на Аляске

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоенная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске
Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-воздушные силы США запрашивают почти 7 миллиардов долларов на строительство кластера истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
  • Первый транш в размере 2,066 миллиарда долларов планируется выделить в 2027 финансовом году.
  • Строительство планируется начать в декабре 2027 года и завершить к декабрю 2035 года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы США запрашивают почти 7 миллиардов долларов на строительство кластера истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Эта база входит в состав Тихоокеанского командования ВВС и считается одним из ключевых узлов американского военного присутствия в регионе.
Проект, получивший название Fighter Town Recapitalization ("Обновление города истребителей"), предполагает выделение первого транша в размере 2,066 миллиарда долларов в 2027 финансовом году, выяснило агентство.
По данным Пентагона, нынешняя инфраструктура базы не справляется с возросшей нагрузкой на истребительную авиацию. В рамках проекта планируется возвести новые ангары для технического обслуживания, комплекс для хранения обычных боеприпасов, а также общежитие на 320 военнослужащих, следует из документов.
Проектирование и тендеры стартовали в марте этого года, уточняется в документах. Строительство планируется начать в декабре 2027 года, а полностью завершить объект - к декабрю 2035 года, добавляется в документах.
