США вложат $7 миллиардов в расширение авиабазы на Аляске

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы США запрашивают почти 7 миллиардов долларов на строительство кластера истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Эта база входит в состав Тихоокеанского командования ВВС и считается одним из ключевых узлов американского военного присутствия в регионе.
Проект, получивший название Fighter Town Recapitalization ("Обновление города истребителей"), предполагает выделение первого транша в размере 2,066 миллиарда долларов в 2027 финансовом году, выяснило агентство.
По данным Пентагона, нынешняя инфраструктура базы не справляется с возросшей нагрузкой на истребительную авиацию. В рамках проекта планируется возвести новые ангары для технического обслуживания, комплекс для хранения обычных боеприпасов, а также общежитие на 320 военнослужащих, следует из документов.
Проектирование и тендеры стартовали в марте этого года, уточняется в документах. Строительство планируется начать в декабре 2027 года, а полностью завершить объект - к декабрю 2035 года, добавляется в документах.