В Иране предостерегли США от операции в Ормузском проливе
02:32 04.05.2026 (обновлено: 07:22 04.05.2026)
В Иране предостерегли США от операции в Ормузском проливе

Азизи: вмешательство США в суходоходство в Ормузском проливе нарушит перемирие

© AP Photo / Fatima Shbair — Суда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива
© AP Photo / Fatima Shbair
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в Ормузском проливе режим судоходства.
  • Накануне Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в проливе.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи.
"Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня", — написал Азизи на странице в соцсети Х.
Американский президент Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. Хозяин Белого дома назвал операцию "гуманитарным жестом" США и государств Ближнего Востока, "но в особенности страны Иран".
При этом Трамп заявил, что если операции попытаются помешать, то Соединенные Штаты якобы ответят силой.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
Президент США в воскресенье назвал "неприемлемым" новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа, предусматривающее на первой фазе полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
