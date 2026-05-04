В Иране предостерегли США от операции в Ормузском проливе

Накануне Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в проливе.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи.

« "Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня", — написал Азизи на странице в соцсети Х

При этом Трамп заявил, что если операции попытаются помешать, то Соединенные Штаты якобы ответят силой.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.

Президент США в воскресенье назвал "неприемлемым" новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа, предусматривающее на первой фазе полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении.

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.