00:32 04.05.2026
США остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО, заявил Мерц

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что США остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО.
  • Мерц выразил несогласие со стратегией США в отношении Ирана и отметил, что для помощи в конфликте со стороны Германии нужны предварительные консультации.
  • Пентагон подтвердил решение вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-двенадцати месяцев.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на его разногласия с президентом США Дональдом Трампом по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО.
"Я должен признать, что американский президент имеет по этим вопросам иное мнение, чем мы, но это не меняет моего убеждения, что американцы являются для нас важными партнерами, самыми важными в Североатлантическом альянсе, и что у нас есть общий интерес в том, чтобы Европа и Америка шли по жизни рука об руку", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.
Вместе с тем канцлер подтвердил свою критику стратегии США в отношении Ирана.
"Я сказал ему (Трампу - ред.): если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе в таком конфликте, позвони нам заранее и спроси", - добавил Мерц.
Американский лидер в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
В ночь на 2 апреля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.
В миреГерманияИранСШАФридрих МерцДональд ТрампНАТОARDМинистерство обороны США
 
 
