Разведывательный беспилотник США находится над водами Персидского залива

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton в понедельник находится над Персидским заливом после анонса американской операции по помощи заблокированным судам покинуть Ормузский пролив, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, беспилотник, произведенный компанией Northrop Grumman, включил транспондер около 9.40 мск, уже находясь на высоте около 10 километров над Иорданией.
Примерно в 11.40 мск, БПЛА с позывным OVRLD1 отдалился от берегов Саудовской Аравии и находился над Персидским заливом в районе, где он регулярно проводит патрулирование.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. По его словам, речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.