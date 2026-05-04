Разведывательный беспилотник США находится над водами Персидского залива - РИА Новости, 04.05.2026
11:49 04.05.2026
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton находится над Персидским заливом.
  • Беспилотник проводит патрулирование в рамках анонсированной президентом США Дональдом Трампом операции «Проект Свобода».
  • Операция направлена на помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе, чтобы они могли покинуть его.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton в понедельник находится над Персидским заливом после анонса американской операции по помощи заблокированным судам покинуть Ормузский пролив, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, беспилотник, произведенный компанией Northrop Grumman, включил транспондер около 9.40 мск, уже находясь на высоте около 10 километров над Иорданией.
Примерно в 11.40 мск, БПЛА с позывным OVRLD1 отдалился от берегов Саудовской Аравии и находился над Персидским заливом в районе, где он регулярно проводит патрулирование.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. По его словам, речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.
В миреСШАПерсидский заливОрмузский проливДональд ТрампNorthrop GrummanВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
