Разведывательный беспилотник США находится над водами Персидского залива

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton в понедельник находится над Персидским заливом после анонса американской операции по помощи заблокированным судам покинуть Ормузский пролив, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.