13:12 04.05.2026

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Нигерии

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с Университетом штата Кадуна (KASU), государственным вузом Нигерии.
Подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и заместитель вице-проректора по академическим вопросам Университета штата Кадуна Ибрагим Анго Юшау
Меморандум о взаимопонимании стал первым документом о сотрудничестве Sputnik с университетом в Нигерии, партнёрство будет направлено на развитие экспертного диалога, обмен мнениями, а также проведение совместное проведение профильных мероприятий.
Комментируя подписание, декан факультета коммуникаций и медиаисследований Университета штата Кадуна Айоделе Бабатунде Джозеф, отметил: "Это знаменует собой поворотный момент для нашего университета, предоставляя студентам, изучающим медиа, доступ к платформам и проектам, которые формируют будущее этой области".
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков подчеркнул: "Нигерия – это крупнейшая по населению страна Африки с огромным потенциалом развития. Для нас очень значимо партнёрство с Университетом штата Кадуна, в рамках которого мы планируем развивать совместные образовательные и просветительские инициативы".
Университет штата Кадуна (KASU) - государственный университет в Нигерии, расположенный в городе Кадуна. Основан в 2004 году и включает в себя 16 факультетов и более 50 кафедр, предлагая бакалаврские и магистерские программы по гуманитарным наукам, праву, искусствам, естественным и социальным наукам, медицине и инженерии.
