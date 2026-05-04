Бритни Спирс избежала тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде.
- Это позволит ей избежать тюремного заключения.
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Американская поп-звезда Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину по смягченной статье, избежав тюрьмы по делу о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает газета Washington Post.
Тридцатого апреля телеканал NBC сообщал о предъявлении Спирс обвинений в вождении в нетрезвом виде. Поводом для дела стал инцидент в начале марта, когда полицейские задержали поп-звезду в округе Вентура, штат Калифорния. Тогда певица провела под стражей около восьми часов.
«
"В понедельник Бритни Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков", - пишет газета.
Как сообщает издание, адвокат певицы Майкл Голдштейн признал вину от ее имени по статье, известной как "неосторожное вождение в нетрезвом виде", что предусматривает наказание в виде одного года испытательного срока, обязательного курса реабилитации и выплаты установленных штатом штрафов.
В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения.
В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
11 февраля, 08:30