Рейтинг@Mail.ru
Бритни Спирс избежала тюрьмы за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 04.05.2026
Бритни Спирс избежала тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

WP: Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде и избежала тюрьмы

© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Бритни Спирс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бритни Спирс признала вину в вождении в нетрезвом виде.
  • Это позволит ей избежать тюремного заключения.
ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Американская поп-звезда Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину по смягченной статье, избежав тюрьмы по делу о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает газета Washington Post.
Тридцатого апреля телеканал NBC сообщал о предъявлении Спирс обвинений в вождении в нетрезвом виде. Поводом для дела стал инцидент в начале марта, когда полицейские задержали поп-звезду в округе Вентура, штат Калифорния. Тогда певица провела под стражей около восьми часов.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В США задержали Бритни Спирс за вождение в нетрезвом виде
5 марта, 18:21
«
"В понедельник Бритни Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков", - пишет газета.
Как сообщает издание, адвокат певицы Майкл Голдштейн признал вину от ее имени по статье, известной как "неосторожное вождение в нетрезвом виде", что предусматривает наказание в виде одного года испытательного срока, обязательного курса реабилитации и выплаты установленных штатом штрафов.
В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения.
В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
11 февраля, 08:30
 
В миреКалифорнияБритни СпирсNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала