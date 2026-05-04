Бритни Спирс избежала тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

"В понедельник Бритни Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков", - пишет газета.

Как сообщает издание, адвокат певицы Майкл Голдштейн признал вину от ее имени по статье, известной как "неосторожное вождение в нетрезвом виде", что предусматривает наказание в виде одного года испытательного срока, обязательного курса реабилитации и выплаты установленных штатом штрафов.

В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.