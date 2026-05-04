ПВО за неделю сбила 2622 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2622 украинских БПЛА над территорией страны, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 20 по 26 апреля ПВО России всего перехватила не менее 2745 украинских дронов.