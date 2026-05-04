Солнцев навестил ветерана Великой Отечественной войны Шевченко из Оренбурга

УФА, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев навестил участника Великой Отечественной войны Ивана Шевченко, который служил в пулеметной бригаде для охраны и сопровождения военных грузов.

О том, что навестил участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Оренбурга Ивана Михайловича Шевченко, руководитель региона рассказал на платформе "Макс".

"Встречи с ветеранами – людьми, которым мы обязаны нашей жизнью, всегда проходят волнительно. Сложно найти слова, которые в полной мере описали бы нашу благодарность за их подвиг",- отметил Евгений Солнцев

Он рассказал, что Ивану Михайловичу Шевченко 104 года. До начала войны он строил, охранял и ремонтировал железные дороги, а после нападения фашистской Германии его перевели в пулеметную бригаду для охраны и сопровождения военных грузов. В 1945-м воевал с Японией, в 1946-1947 гг. служил в Южной Корее. За свои боевые заслуги Иван Михайлович награжден медалями "За Победу над Германией", "За Победу над Японией".

"Несмотря на тяжелые испытания, Иван Михайлович вернулся с фронта и смог наладить счастливую мирную жизнь. Вместе с супругой создали большую и крепкую семью, воспитали шестерых детей", - сообщил губернатор Оренбургской области.

Шевченко в разное время он работал кузнецом, трактористом, слесарем газового оборудования в Красногвардейском районе, рассказал глава региона.