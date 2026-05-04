04:22 04.05.2026
Юрист объяснил, как корректно отражать символику поверженного нацизма

Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Олег Зернов сообщил, что символику поверженного нацизма можно отражать в исторических целях и в контексте осуждения этой идеологии.
  • Использование нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношения к идеологии нацизма не подпадает под административную ответственность.
  • В конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ внесены дополнения о том, что пропагандой нацистской атрибутики следует признавать умышленные действия, направленные на формирование у других лиц убежденности в привлекательности такой символики.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Символику поверженного советским народом нацизма можно отражать в исторических целях и в контексте осуждения этой идеологии, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Статьей 20.3. КоАП РФ установлена административная ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Но, согласно примечанию к вышеуказанной статье, ответственность не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношение к идеологии нацизма", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, использовать нацистскую символику возможно в историческом контексте и с целью осуждения, при этом важно проследить, чтобы в произведениях не было признаков пропаганды или оправдания нацистской идеологии.
"В конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" внесены дополнения о том, что пропагандой нацистской атрибутики или символики следует признавать именно умышленные действия, направленные на формирование у других лиц убежденности в привлекательности таких атрибутики и символики", - добавил Зернов.
Не стоит бояться отражать символику побежденного советским народом нацизма для прославления подвига героев Великой Отечественной войны, подчеркнул адвокат. В случае необходимости произведения можно сопроводить аннотациями о том, что символика используется в исторических целях, а задача автора - осудить нацизм и его проявления.
