Рейтинг@Mail.ru
Нижегородского чиновника оштрафовали за езду на служебной машине в выходной - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 04.05.2026
Нижегородского чиновника оштрафовали за езду на служебной машине в выходной

Нижегородского чиновника оштрафовали за поездки на служебной машине в выходной

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Вачского района Нижегородской области Сергея Лисина оштрафовали за езду на служебном автомобиле в выходной день.
  • Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Глава Вачского района Нижегородской области Сергей Лисин оштрафован на 300 рублей за то, что ездил на служебном автомобиле в выходной день, сообщается на сайте районного суда.
Мировым судьей установлено, что Лисин в нарушение установленного законом о противодействии коррупции запрета на использование в неслужебных целях средств материально-технического обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности, использовал в выходной день 7 февраля 2026 года в личных целях служебный автомобиль.
«
"Постановлением мирового судьи Сергей Лисин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Тамбовскую судью, выносившую решения из Сочи, приговорили к штрафу
21 апреля, 15:10
 
ПроисшествияВачский районНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала