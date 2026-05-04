С рэпера OG Buda взыскали штраф за пропаганду наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) получил штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих треках.

На 4 мая долг по административному штрафу у Ляхова отсутствует, исполнительное производство окончено.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. C рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) взыскали штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее, как выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами, приставы принудительно взыскивали с Ляхова 50 тысяч рублей по штрафу, который, согласно судебным документам, был назначен за пропаганду наркотиков в клипе музыканта и еще четырех его песнях.