Шапша рассказал о реализации в Калужской области нацпроекта "Кадры"

КАЛУГА, 4 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой о реализации в регионе нацпроекта "Кадры", отметив, в частности, что в первом квартале 2026 года в профориентационных мероприятиях приняли участие 30 тысяч школьников.

"Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту "Кадры". Рассказал о результатах работы по нацпроекту нашего региона в первом квартале этого года. В профориентационных мероприятиях приняли участие 30 тысяч школьников, охвачено 314 школ", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

По данным губернатора, для 9 тысяч студентов в регионе провели оценку рисков нетрудоустройства. С 2 тысячами человек, по которым такие риски выявлены, ведется индивидуальная работа.

Семь калужских колледжей вошли в десятку лучших по разным направлениям национального рейтинга трудоустройства. Ключевую роль играет дуальное обучение, отметил Шапша. Он добавил, что Калужская область готовится к проведению финала конкурса "Лучший по профессии" в номинации оператор БАС.

Шапша сообщил, что как председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры" доложил о выполнении поручений.