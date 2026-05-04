Шапша рассказал о подготовке кадров для АПК Калужской области

КАЛУГА, 4 мая – РИА Новости. Обеспеченность кадрами АПК Калужской области на сегодня составляет 92,4%, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 95%, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Перед нами стоят серьезные задачи по обеспечению продовольственной безопасности. И даже с учетом высокой автоматизации отрасли решать эти задачи людям. К 2030 году мы должны увеличить обеспеченность кадрами АПК региона до 95% (сейчас это 92,4%). Работаем над повышением престижа труда аграриев, созданием комфортных условий жизни на селе", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор рассказал, что в регионе занимаются подготовкой кадров для АПК, исходя из того факта, что труд аграриев становится все более высокотехнологичным.

"Выстраиваем бесшовную систему: школа – колледж или вуз – предприятие. Создали 64 агротехнологических класса, 23 педагога получают стимулирующие выплаты. Девять классов оснастим дополнительным оборудованием. В планах к 2030 году все бюджетные места в Калужском филиале "Тимирязевки" сделать целевыми", - сообщил Шапша.

Он отметил, что в прошлом году 10 предприятий АПК получили компенсацию части затрат по оплате труда и проживанию 430 студентов-практикантов. Правительство Калужской области предоставляет стимулирующие выплаты молодым специалистам, в этом году их число увеличится до 300, рассказал губернатор.