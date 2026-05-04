ВСУ за сутки потеряли свыше 260 военных в зоне действий "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:07 04.05.2026 (обновлено: 12:14 04.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 260 военных в зоне действий "Севера"

Войска "Севера" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли свыше 260 военных в зоне действий российской группировки войск "Север".
  • Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Сумской области.
  • Противник потерял также 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 260 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Пушкаревка, Могрица, Хотень, Спасское и Бариловка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Липцы, Юрченково, Шестеровка и Избицкое Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
