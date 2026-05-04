Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ударных беспилотников российской группировки «Север» за прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ.

Также было поражено более десяти мест скопления живой силы и техники.

Пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, так как беспилотники стали основной боевой силой ВСУ.

БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников российской группировки "Север" за прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ и более десяти мест скопления живой силы и техники, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Лев".

По его данным, поражение целей осуществлялось в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников: координаты передавались сразу после обнаружения, после чего принималось решение о применении конкретного типа дрона для наиболее эффективного поражения.

"Расчеты ударных беспилотников типа FPV- и типа "Молния-2" 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в предыдущем месяце, а также более десяти мест скопления живой силой и техники", - сказал "Лев".