Операторы ударных дронов "Севера" за месяц поразили 15 пунктов БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников российской группировки "Север" за прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ и более десяти мест скопления живой силы и техники, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Лев".
По его данным, поражение целей осуществлялось в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников: координаты передавались сразу после обнаружения, после чего принималось решение о применении конкретного типа дрона для наиболее эффективного поражения.
"Расчеты ударных беспилотников типа FPV- и типа "Молния-2" 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в предыдущем месяце, а также более десяти мест скопления живой силой и техники", - сказал "Лев".
Командир отметил, что пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, поскольку беспилотники стали основной боевой силой, а противник ежедневно предпринимает попытки атак, в том числе по мирному населению. По его словам, подразделение ставит задачей максимально снизить возможности ВСУ по применению дронов.