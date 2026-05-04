Рейтинг@Mail.ru
Операторы ударных дронов "Севера" за месяц поразили 15 пунктов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 04.05.2026
Операторы ударных дронов "Севера" за месяц поразили 15 пунктов БПЛА ВСУ

Расчеты БПЛА "Севера" за месяц поразили 15 пунктов управления дронов ВСУ

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных беспилотников российской группировки «Север» за прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • Также было поражено более десяти мест скопления живой силы и техники.
  • Пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, так как беспилотники стали основной боевой силой ВСУ.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников российской группировки "Север" за прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ и более десяти мест скопления живой силы и техники, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Лев".
По его данным, поражение целей осуществлялось в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников: координаты передавались сразу после обнаружения, после чего принималось решение о применении конкретного типа дрона для наиболее эффективного поражения.
"Расчеты ударных беспилотников типа FPV- и типа "Молния-2" 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в предыдущем месяце, а также более десяти мест скопления живой силой и техники", - сказал "Лев".
Командир отметил, что пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, поскольку беспилотники стали основной боевой силой, а противник ежедневно предпринимает попытки атак, в том числе по мирному населению. По его словам, подразделение ставит задачей максимально снизить возможности ВСУ по применению дронов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Нет уж, спасибо!" В Германии жестко высказались о мире на Украине
Вчера, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала