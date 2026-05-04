Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Сербии раскрыло детали полумарафона One Run - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 04.05.2026 (обновлено: 11:56 04.05.2026)
Посольство России в Сербии раскрыло детали полумарафона One Run

Более 1,5 тысяч человек примут участие в полумарафоне One Run в Сербии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Стари Град в Белграде, Сербия
Вид на Стари Град в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид на Стари Град в Белграде, Сербия . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1,5 тысяч человек примут участие в сербском этапе международного полумарафона One Run 23 мая 2026 года в городе Велико-Градиште.
  • Участникам полумарафона One Run будут доступны четыре дистанции: один, пять, десять и 21,1 километра.
  • В полумарафоне One Run в 2026 году во всем мире примут участие более 245 тысяч человек из разных стран.
БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек примут участие 23 мая в международном полумарафоне One Run на востоке Сербии, сообщила пресс-служба посольства РФ.
"Двадцать третьего мая 2026 года город Велико-Градиште в третий раз подряд станет местом проведения сербского этапа международного полумарафона One Run от "Лиги Героев". Более 1,5 тысяч жителей и гостей Сербии примут участие в старте. Мероприятие состоится при поддержке организации Serbia Epic и муниципалитета Велико-Градиште", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Уточняется, что участникам доступны четыре дистанции на выбор – один, пять, десять и 21,1 километра. Трасса проложена вдоль берегов местной достопримечательности - Серебряного озера. Стартово-финишный коридор, а также фан-зона располагаются непосредственно рядом с озером.
В полумарафоне One Run в 2026 году во всем мире примут участие более 245 тысяч человек, включая Россию, Китай, Бразилию, Венесуэлу, Белоруссию, Танзанию, Малайзию, Черногорию, Непал, Таиланд, Марокко, Тунис, Бангладеш, Мальдивы, Чили, Армению и другие страны.
Совкомбанк поддержит проведение Городского полумарафона в Галиче 17 мая - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Совкомбанк поддержит проведение Городского полумарафона в Галиче 17 мая
29 апреля, 20:19
 
В миреСербияРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    04.05 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Футбол
    04.05 17:00
    Урал
    Шинник
  • Футбол
    04.05 17:00
    Челси
    Ноттингем Форрест
  • Баскетбол
    04.05 17:30
    Уралмаш
    Зенит
  • Футбол
    04.05 19:30
    Арсенал Тула
    Ротор
  • Футбол
    04.05 19:30
    Кремонезе
    Лацио
  • Футбол
    04.05 21:45
    Рома
    Фиорентина
  • Футбол
    04.05 22:00
    Севилья
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала