Посольство России в Сербии раскрыло детали полумарафона One Run

БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек примут участие 23 мая в международном полумарафоне One Run на востоке Сербии, сообщила пресс-служба посольства РФ.

Уточняется, что участникам доступны четыре дистанции на выбор – один, пять, десять и 21,1 километра. Трасса проложена вдоль берегов местной достопримечательности - Серебряного озера. Стартово-финишный коридор, а также фан-зона располагаются непосредственно рядом с озером.