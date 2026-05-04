При пожаре на Урале погибла семья из пяти человек

09:56 04.05.2026
При пожаре на Урале погибли женщина и четверо детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья из пяти человек погибла при пожаре в селе Ленское Туринского района Свердловской области.
  • Среди погибших — 35-летняя женщина и четверо ее детей.
  • Прокуратура проводит проверку, рассматриваются разные версии возгорания, включая неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехники.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Семья из пяти человек погибла при пожаре в селе Ленское Туринского района Свердловской области, по факту их гибели организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщение о возгорании в одном из домов в селе Ленское поступило на пульт оперативных служб в понедельник около десяти утра (около 08.00 мск).
"При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела пяти человек: 35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, девяти и восьми лет", - сообщили в прокуратуре.
По предварительным данным, возгорание произошло на площади семи квадратных метров. Среди возможных причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехники, точную причину установит экспертиза, отметили в надзорном ведомстве. Также, по предварительным данным, семья состояла на внутришкольном учете.
"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего", - говорится с сообщении.
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
