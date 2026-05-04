Рейтинг@Mail.ru
Екатерину Гордон внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 04.05.2026
Екатерину Гордон внесли в базу сайта "Миротворец"

Екатерину Гордон внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон
Телеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Телеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерину Гордон внесли в базу данных сайта "Миротворец".
  • Поводом для внесения в базу стало то, что она публично поддерживала Российскую Федерацию и СВО, а также осуждала разжигание ненависти к русским.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская теле- и радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Гордон были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что ведущая публично поддерживала в своих социальных сетях Российскую Федерацию и СВО, а также осуждала разжигание ненависти к русским.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Фехтование - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Российского фехтовальщика внесли в базу сайта "Миротворец"
14 апреля, 08:21
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕкатерина ГордонОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала