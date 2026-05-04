Страны НАТО начали активнее помогать США с Ираном, заявил Рютте
10:34 04.05.2026 (обновлено: 10:52 04.05.2026)
Страны НАТО начали активнее помогать США с Ираном, заявил Рютте

Рютте: союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую поддержку к Ирану

© AP Photo / Virginia Mayo — Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
  • Европейские союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую и иную поддержку в район конфликта вокруг Ирана.
  • Европейские страны участвуют в двусторонних соглашениях с США, обеспечивая выполнение их запросов на размещение на базах и логистическую поддержку.
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Европейские союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую и иную поддержку в район конфликта вокруг Ирана, сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который принимает участие в 8-м по счету саммите европейского политического сообщества в Армении.
"Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу", - сказал он журналистам.
По словам генсека, европейские страны "поняли послание Трампа". "Мы видим, что все эти страны сейчас участвуют в двусторонних соглашениях с США, обеспечивая выполнение их запросов на размещение на базах и всей необходимой логистической поддержке", - сказал он.
Рютте также указал, что решение Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии стало "разочарованием позицией европейских союзников по Ирану".
