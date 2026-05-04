Страны НАТО начали активнее помогать США с Ираном, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Европейские союзники США по НАТО начали подтягивать логистическую и иную поддержку в район конфликта вокруг Ирана, сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, который принимает участие в 8-м по счету саммите европейского политического сообщества в Армении.
"Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу", - сказал он журналистам.