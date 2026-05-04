Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области нашли тело четвертого погибшего рыбака - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 04.05.2026 (обновлено: 11:11 04.05.2026)
В Волгоградской области нашли тело четвертого погибшего рыбака

Под Волгоградом нашли четвертого погибшего вместе топ-менеджером "Яндекса"

© Фото : ГКУ Служба спасения/ВКонтактеПоисковые работы Службы спасения в Волгоградской области
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : ГКУ Служба спасения/ВКонтакте
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгоградской области найдено тело четвертого погибшего рыбака, поиски прекращены.
  • Среди погибших рыбаков — топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и застройщик Александр Назаров.
  • По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.
ВОЛГОГРАД, 4 мая – РИА Новости. Найдено тело последнего, четвертого, погибшего вместе с топ-менеджером "Яндекса" в Волгоградской области рыбака, поиски прекращены, сообщили в спасательно-пожарной службе Астраханской области "Волгоспас".
По информации ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих, а также лодка были обнаружены. Как уточнили РИА Новости в силовых структурах, среди погибших - топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер, поиски четвертого рыбака, застройщика Александра Назарова, продолжались более недели. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.
"Третьего мая в службу спасения поступила информация от родственников погибшего, о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены", - говорится в сообщении спасательной службы в канале "Макс".
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что четвертым погибшим является известный в Волгограде застройщик Александр Назаров.
Тридцатого апреля в окружении Лойтера РИА Новости сообщали, что его кремировали и похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Поисковые работы Службы спасения в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Топ-менеджер "Яндекса" погиб во время рыбалки в Волгоградской области
27 апреля, 13:52
 
ПроисшествияВолгоградская областьАстраханская областьСветлоярский районЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала