В Рыбном союзе объяснили необходимость импорта морепродуктов

19:14 04.05.2026 (обновлено: 23:59 04.05.2026)
Панин: Россия обеспечивает потребление нужного количества рыбы за счет импорта

Продажа рыбы. Архивное фото
  • Россия прибегает к импорту морепродуктов, чтобы обеспечить внутреннее потребление рыбы на рекомендованном Минздравом уровне в 28 килограммов на человека в год.
  • В настоящее время Россия производит меньше рыбы, чем необходимо для достижения этого уровня потребления — 4,1 миллиона тонн вместо требуемых 4,2 миллиона тонн.
  • Текущее потребление рыбы в России составляет 25–26 килограммов на человека.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия прибегает к импорту морепродуктов, чтобы обеспечить внутреннее потребление рыбы на рекомендованном Минздравом уровне в 28 килограммов на человека в год, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
"Чтобы обеспечить потребление на уровне 28 килограммов на человека в год, стране нужно производить примерно 4,2 миллиона тонн рыбной продукции. В настоящее время мы производим меньше — 4,1 миллиона тонн, и это без учета экспорта. Собственной рыбы для достижения 28 килограммов (на человека) нам точно не хватит", - сказал Панин интернет-изданию NEWS.ru.
Как пояснил эксперт, функцию замещения недостающих объемов выполняет импорт. По данным Росрыболовства, текущее потребление составляет 25-26 килограммов на человека, что в пересчете на все население дает 3,8-3,9 миллиона тонн.
