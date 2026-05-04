В Рыбном союзе объяснили необходимость импорта морепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия прибегает к импорту морепродуктов, чтобы обеспечить внутреннее потребление рыбы на рекомендованном Минздравом уровне в 28 килограммов на человека в год.
- В настоящее время Россия производит меньше рыбы, чем необходимо для достижения этого уровня потребления — 4,1 миллиона тонн вместо требуемых 4,2 миллиона тонн.
- Текущее потребление рыбы в России составляет 25–26 килограммов на человека.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия прибегает к импорту морепродуктов, чтобы обеспечить внутреннее потребление рыбы на рекомендованном Минздравом уровне в 28 килограммов на человека в год, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
"Чтобы обеспечить потребление на уровне 28 килограммов на человека в год, стране нужно производить примерно 4,2 миллиона тонн рыбной продукции. В настоящее время мы производим меньше — 4,1 миллиона тонн, и это без учета экспорта. Собственной рыбы для достижения 28 килограммов (на человека) нам точно не хватит", - сказал Панин интернет-изданию NEWS.ru.
Как пояснил эксперт, функцию замещения недостающих объемов выполняет импорт. По данным Росрыболовства, текущее потребление составляет 25-26 килограммов на человека, что в пересчете на все население дает 3,8-3,9 миллиона тонн.
