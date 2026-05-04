Появились детали встречи Руденко с японским депутатом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обратил внимание депутата парламента Японии Мунэо Судзуки на военно-техническое сотрудничество Токио с Киевом, сообщили в российском МИД.
В понедельник Руденко провел встречу с Мунэо Судзуки, в ходе которой изложил российские оценки состояния двусторонних отношений.
"Внимание парламентария было привлечено к шагам японского руководства по милитаризации страны, расширению военно-технического содействия киевскому режиму", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.