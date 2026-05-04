Появились детали встречи Руденко с японским депутатом

Краткий пересказ от РИА ИИ Руденко провел встречу с депутатом парламента Японии Мунэо Судзуки.

Он обратил внимание японского депутата на военно-техническое сотрудничество Токио с Киевом.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обратил внимание депутата парламента Японии Мунэо Судзуки на военно-техническое сотрудничество Токио с Киевом, сообщили в российском МИД.

В понедельник Руденко провел встречу с Мунэо Судзуки, в ходе которой изложил российские оценки состояния двусторонних отношений.