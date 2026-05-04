Под Купянском ВС России уничтожили группу иностранных наемников
17:11 04.05.2026
Под Купянском ВС России уничтожили группу иностранных наемников

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Купянском уничтожили группа иностранных наемников, входивших в состав подразделения нацгвардии Украины "Хартия".
  • Среди ликвидированных наемников были трое из Колумбии и трое из Бразилии.
  • Подтверждается результативность российского удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Николаеве.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Группа иностранных наемников, входивших в состав подразделения нацгвардии Украины "Хартия", была уничтожена на одном из участков фронта на купянском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, волонтеры установили личности шести ликвидированных боевиков: трое из Колумбии и трое из Бразилии.
"Под Купянском только на одном участке фронта одновременно была уничтожена группа иностранных наемников, числящихся в бригаде нацгвардии "Хартия", - сказал представитель силовых структур.
Также, по его информации, подтверждается результативность российского удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Николаеве. Собеседник агентства сослался на слова двоюродной сестры уничтоженного грузинского наемника, которая сообщила о гибели своего брата вместе с сослуживцами в результате этого удара.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
