Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Купянском уничтожили группа иностранных наемников, входивших в состав подразделения нацгвардии Украины "Хартия".
- Среди ликвидированных наемников были трое из Колумбии и трое из Бразилии.
- Подтверждается результативность российского удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Николаеве.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Группа иностранных наемников, входивших в состав подразделения нацгвардии Украины "Хартия", была уничтожена на одном из участков фронта на купянском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Купянском только на одном участке фронта одновременно была уничтожена группа иностранных наемников, числящихся в бригаде нацгвардии "Хартия", - сказал представитель силовых структур.
Также, по его информации, подтверждается результативность российского удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Николаеве. Собеседник агентства сослался на слова двоюродной сестры уничтоженного грузинского наемника, которая сообщила о гибели своего брата вместе с сослуживцами в результате этого удара.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Дезертир из ВСУ пытался продать арсенал гранат
Вчера, 14:42