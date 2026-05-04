Путин поручил обеспечить обсуждение научных вопросов в рамках БРИКС

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и МИД РФ обеспечить обсуждение вопроса в рамках БРИКС о совместных научных исследованиях.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МИД России при проведении мероприятий в рамках межгосударственного объединения БРИКС, других межгосударственных объединений, участником которых является РФ, обеспечить обсуждение вопроса об осуществлении совместных научных исследований в целях создания условий для научного обмена, реализации образовательных программ и инвестиционных проектов в области биотехнологий и развития биоэкономики", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава МИД РФ Сергей Лавров.